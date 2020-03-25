Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor
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Sırbistan Karadağ, Vatikan, Avrupa, Güncel

Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor

Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, vaka sayısı artmaya devam ederken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için yeni tedbirlere başvuruyor.

25.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:16
Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor

Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, vaka sayısı artmaya devam ederken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için yeni tedbirlere başvuruyor.

Belçika'da son 24 saatte Kovid-19 bulaşanların sayısı 668 kişi artarak 4 bin 937'ye, can kaybı ise 56 kişi artarak 178'e çıktı. Ülke genelinde 434 kişi daha hastaneye kaldırılırken, Kovid-19 nedeniyle hastanelerde yatan kişi sayısı 2 bin 308 oldu. Bunların 474'ünün yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Belçika'da salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, FFP2 ve FFP3 gibi koruyucu maske, alkollü dezenfektan jel, koruyucu önlük, koruyucu gözlük, nitril eldiven, oksijenli su gibi ürünler artık doktor reçetesi ile alınabilecek.

Öte yandan, ülkedeki Frankofon üniversitelerin bu eğitim-öğretim döneminde açılmayacağı da bildirildi.

İsviçre, nüfus/vaka oranına göre en çok etkilenen ülke oldu

İsviçre'de Kovid-19 tanısı konan kişi sayısı bu sabah 10 bin 171'e, can kaybı ise 135'e yükseldi. Nüfus/vaka oranına göre İsviçre, İtalya'yı geride bırakarak Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke konumuna geldi. İsviçre'de 1 milyon kişide bin 1175 vaka görülürken, İtalya'da bu oran bin 144'te kaldı.

Virüs bulaşan kişi sayısının 216'ya yükseldiği Slovakya'da da hükümetin aldığı yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirildi.

Buna göre, emeklilere marketlerde 09.00-12.00 saatlerinde öncelik tanınacak ve öğrencilerin evde kalması için okullar tatil olduğu sürece toplu taşımada sağlanan indirimli bilet uygulaması da askıya alınacak.

Avusturya'da 140 binden fazla işsizlik başvurusu yapıldı

Avusturya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 32 bin 500 testin yapıldığı ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 5 bin 282'ye, can kaybı ise 30'a ulaştı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasından bu yana ülke genelinde 140 binin üzerinde kişi işsizlik başvurusunda bulundu.

Polonya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığını, vaka sayısının ise 927'ye yükseldiğini duyurdu. Katolik Kilisesi, salgının sona ermesi için ülke genelinde dua etti.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, kronik rahatsızlıkları bulunan bir kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve ülkedeki can kaybının 3'e çıktığını, virüs bulaşanların sayısının da bin 497'ye yükseldiğini açıkladı.

Almanya'da yerel makamların ve John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre virüs bulaşanların sayısı 34 bin 9'a, can kaybı ise 172'ye yükseldi.

Vatikan gazetesi salgın nedeniyle baskılarına ara verdi

Dünyanın en küçük ülkelerinden Vatikan'da da Kovid-19 vakaları arttı. Daha önce yalnızca bir kişinin Kovid-19'a yakalandığı açıklanan Vatikan'da, virüs bulaşan kişi sayısı 3 artarak 4'e çıktı.

Öte yandan, 1861'den beri savaş dönemlerinde dahi basılan Vatikan'ın resmi gazetesi L'Osservatore Romano, Kovid-19 salgını nedeniyle bugünden itibaren baskılarına ara verdi. Gazete, yayınlarına dijital ortamlarda devam edecek.

Sırbistan, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye ediyor

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, ulusal Air Serbia hava yolu şirketine ait bir uçağın bugün Türkiye'deki Sırp vatandaşlarını ülkeye getireceğini belirterek, uçakta Fenerbahçe Beko'nun Sırp baş antrenörü Zeljko Obradovic ve ailesinin de olacağını söyledi.

Sırbistan'da virüs bulaşanların sayısı 303'e çıkarken, can kaybı da 4 oldu. Çevre Bakanlığı Müsteşarı Branislav Blazic'in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Karadağ'ın Tuzi şehrinde ise dün 15 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından şehir sakinlerinin sokağa çıkması yasaklandı. 15 bin nüfuslu şehrin girişlerinde bekleyen polisler, sadece yetkililerin ve Tuzi'de ikamet edenlerin kente girişine izin veriyor.

Karadağ hükümeti ise salgının yayılmasını önlemek amacıyla aldığı yeni tedbirler kapsamında, uluslararası yolcu taşımacılığının durdurulmasına ve açık alanlarda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verdi.

Virüs nedeniyle bugüne kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiği Karadağ'da, vaka sayısı ise 52'ye yükseldi.

Vaka sayıları artıyor

Vaka sayısının 168'e yükseldiği, can kaybının ise 3 olduğu Bosna Hersek'te, dün başkent Saraybosna'da hayatını kaybeden hastanın tedavi gördüğü klinik kapatılırken, çalışanları da karantinaya alındı.

Hırvatistan'daki vaka sayısı 24 saatte 36 artarak 418'e çıkarken, Litvanya'da bulunan 3 Hırvat askerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı.

Virüs buluşanların sayısı Macaristan'da 226'ya, Kuzey Makedonya'da 177'ye, Arnavutluk'ta 146'ya, Kosova'da 63'e çıktı. Macaristan'daki ölü sayısı ise 10'a yükseldi.

Kaynak: AA

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