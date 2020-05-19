Kovid-19 salgını Ardahan'ın coğrafi işaretli Kafkas arısı balına talebi artırdı Ardahan'da geçen sezon üretilen yaklaşık 540 ton Kafkas arısı balının büyük kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ortaya çıkan yoğun taleple yeni sağım sezonuna 2,5 ay kala tükendi.

Ardahan'da geçen sezon üretilen yaklaşık 540 ton Kafkas arısı balının büyük kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ortaya çıkan yoğun taleple yeni sağım sezonuna 2,5 ay kala tükendi.

Coğrafi işaret olarak tescillenen Ardahan çiçek balı, Ardahan Arıcılar Biriliğine üye 750 üretici tarafından 45 bin kovanda üretiliyor.

Kentin Ardahan çiçek balı üretimi yıllık ortalama 400-800 ton seviyesinde bulunuyor.

Tüketicinin Kovid-19 salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere yönelmesiyle Kafkas arısı balına talep de arttı. Kentte üretilen yaklaşık 540 ton balın büyük kısmı yeni sağım sezonuna 2,5 ay kalmasına rağmen satıldı.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ellerindeki balı önceden tüketmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte yıllık ortalama 400- 800 ton bal üretiminin yapıldığını, geçen yıl da yaklaşık 540 ton bal ürettiklerini belirten Evliyaoğlu, "Ben de aynı zamanda üreticiyim. Şu an elimde bal kalmadı. Birliğimize üye olanların balları tüketildi. Bunun tabii ki tek bir sebebi var, o da koronavirüs salgını. Balımız her yıl üreticinin elinde bu zamanda az da olsa kalırdı ancak bu yıl yeni sezona 2,5 ay kalmasına rağmen balımız tükendi." dedi.

Evliyaoğlu, bal sağımının Temmuz ayının son haftası ile ağustos ayının ilk haftasında yapıldığını ifade etti.

"Arı ürünleri çok talep gördü"

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu dönem arı ürünlerine talebin çok arttığını belirten Evliyaoğlu, bunların başında da bal ve arı sütünün geldiğini söyledi.

Evliyaoğlu, bu sezon ballarına en çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Kocaeli'den talep olduğunu dile getirerek, "Bu süreçte arı ürünlerine çok değer verildi. Başta bal olmak üzere arı sütü için bizi çok arayan var. Propolis talep eden var. Uzmanlarca hastalara önerildiği için arı ürünlerinin tüketimi bu dönem daha da arttı." ifadelerini kullandı.

Ardahan çiçek balının bilinen bir bal olduğunu belirten Evliyaoğlu, "Bizim balımızın özelliği itibarıyla da taliplisi vardı ancak bu dönem daha da attı. Balımız binden fazla bitki örtüsü, yüksek rakımdaki çiçeklerden ve daha da önemlisi dil uzunluğuyla diğer arılardan farklı olan Kafkas arısınca üretilmesi nedeniyle ayrıcalıklı. Bal ve arı ürünleri, bağışıklık sistemini güçlendiren önemli unsurlardır. Temennimiz yeni sezonun iyi geçmesi. Sezon verimli geçerse daha çok insana bal ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

"Üretici de tüketici de mağdur olmayacak"

Evliyaoğlu, tüketiciyi de üreticiyi mağdur etmeyeceklerini dile getirerek, "Talep ne kadar artarsa artsın, fiyatta olması gereken neyse onu uygulayacağız. Ne üretici ne de tüketicinin mağdur olmasını isteriz. Amacımız Ardahan balının herkesçe tüketilmesi, herkesin bu şifalı ürünü yemesidir. Daha çok insana ulaşmak istiyoruz, yeter ki sezonumuz verimli geçsin." dedi.

Evliyaoğlu, balın kilogramının 80 ile 100 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti.

"Bu süreçte devletten destek gördük"

Evliyaoğlu, salgın sürecinde devletten destek gördüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'nın özellikle salgın sürecinde arıcılığa büyük katkıları oldu. Kısa süre önce bal ve ana arı verimini artırmak amacıyla kentteki arıcılara vermemiz için 3 bin 250 paket varova ilacı desteğini verdi. Bu destek bizim için son derece önemli. Valiliğin bize verdiği destekle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Koronavirüs ile mücadele ederken, üretim zinciri aksamadan devam edecek.' sözü burada uygulanmış oldu."

Kaynak: AA