Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak
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Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR, Güncel

Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından var olan önlemlere bir dizi yeni tedbirlerin de eklendiği...

19.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:23
Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından var olan önlemlere bir dizi yeni tedbirlerin de eklendiği genelgenin hazırlandığı belirtildi. Bu genelgeye istinaden vatandaşların evden çıkmadan kalabalık ortamlara girmeden yapılacak hizmetlerden nasıl faydalanacağına ilişkin bilgiler Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından paylaşıldı.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş arayanlara ve iş verenlere yönelik online hizmet verecek. Vatandaşların İl Müdürlüğü hizmet binasına gitmeden İŞKUR hizmetlerine ulaşabilmeleri için E-Devlette bulunan uygulamalar ile web sitesi üzerinden online olarak ya da Bakanlık iletişim merkezi (ALO 170) ile iletişime geçerek işlemlerini yapabilecek ve kurumsal sosyal medya hesaplarını takip ederek bilgi sahibi olabilecekler.

İnternet veya telefonun olduğu her yerden 7/24 aktif olacak Online hizmet sunumuyla ilgili Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle:

"İŞKUR'a gelmeden internet veya telefonun olduğu her yerden 7/24 hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. İŞKUR işlemleri elektronik ortamda yapılacak.

İş arayan olarak;

1-) http://esube.iskur.gov.tr (www.iskur.gov.tr) adresinden internet şubesi sekmesine tıklayarak,

2-) e-Devlet üzerinden,

3-) ALO 170'i arayarak ulaşabilirsiniz.

Kayıt olmak için e-Devlete girdiğinizde sistem sizi e-Şubeye yönlendirir ve kolayca iş arayan kaydı oluşturabilir, profilinizi buradan güncelleyebilirsiniz. Sistemimizde kayıtlı iş ilanlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilir, başvurularınızı online olarak yapabilirsiniz. "Bana Uygun İşler" ekranına e-Devlet üzerinden ulaşarak; meslek, yaş ve çalışmak istediğiniz şehir gibi kriterlerinize uygun iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz. E-Devlet üzerinden online olarak iş başvurularınızı sorgulayabilir, başvurduğunuz ilanları takip edebilir, sonuçlarını öğrenebilirsiniz. İŞKUR'a kayıtlı olduğunuzu e-Devlet üzerinden online olarak görüntüleyebilir, kayıt belgesi alabilirsiniz. İş Kaybı Tazminatına başvurmak ve sorgulama yapmak için E-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. İşsizlik ödeneğine başvurmak ve hak ettiğiniz takdirde işsizlik ödeneği ödeme planı sorgulaması yapmak için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. İŞKUR tarafından yürütülen kamu işçi alımlarında, adayların kalabalık ortamlarda daha az bulunmasını sağlamak adına başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Kamu işçi alım ilanlarını incelemek ve ilanlara başvuru yapabilmek için https://esube.iskur.gov.tr adresini takip edebilirsiniz. İlanlara bu siteden veya e-Devlet üzerinden online olarak ya da ALO 170 hattı üzerinden telefonla başvurabilirsiniz.

Toplum Yararına Programlarını http://iskur.gov.tr ya da http://esube.iskur.gov.tr den sorgulayabilir, online olarak veya ALO 170 hattını telefonla arayarak programlara başvuru yapabilirsiniz.

İşveren olarak; http://esube.iskur.gov.tr (http://iskur.gov.tr) adresinden internet şubesi sekmesine tıklayarak ulaşabilir, işveren kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İşyeri eleman ihtiyacınız için eleman ilanlarınızı verebilir, ilanlarınıza yapılan başvuruları görüntüleyebilirsiniz. http://destekal.gov.tr/ üzerinden işe alacağınız elemanlarla ilgili istihdam desteklerini ve teşviklerini sorgulayabilirsiniz. Cep Telefonlarınıza yükleyeceğiniz mobil uygulamaya, e-Devlet üzerinden ya da TC Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilir, iş arayan veya işveren olarak yukardaki tüm işlemlere, duyurulara daha ayrıntılı ulaşabilirsiniz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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