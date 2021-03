Kovid-19 risk haritasında sarı kategoride yer alan Sivas'ta Pandemi Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı "yerinde karar" döneminin ardından Sivas'ta İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik binasında gerçekleştirilen toplantı öncesinde konuşan Ayhan, salgın ile mücadelede yeni bir döneme getirildiğini belirtti.

Sivas'ın, Kovid-19 risk haritasında orta risk (sarı) kategorisinde yer aldığını anımsatan Ayhan, "Öncelikle tedbirlere uyarak bize güç veren Sivas halkı başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerimize çok teşekkür ediyorum. Orta risk grubunda yer alan illerle ilgili belirlenen kriterlere yönelik bugün il ve ilçe hıfzıssıhha kurul kararlarımızı alacağız." ifadelerini kullandı.

"Nerede olacağımıza il olarak bizler karar vereceğiz"

Çocukların okulları ile buluştuğunu, kapalı iş yerlerinin açıldığını anlatan Ayhan, bu mutluluğun sürdürülebilir olması için tedbirlerin ve denetimlerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İl olarak bu tabloyu korumak hatta daha iyiye çevirmek birey olarak her birimizin sorumluluğunda. Yerinde karar dönemiyle nerede olacağımıza il olarak bizler karar vereceğiz. Aslında oldukça net bir dönem var önümüzde. Eğitimden iş hayatına her alanda normalleşebilmenin anahtarı şuandan sonra bizlerin elinde. Tüm vatandaşlarımız bu süreçte sorumlu davrandığı sürece çok daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Yaklaşık bir yıldır toplumumuzun her kesimi büyük bir fedakarlık gösteriyor. Esnafımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, güvenlik güçlerimiz, yaşlılarımız, ailelerimiz topyekün bir seferberlik örneği gösterdiler. Riskten korunma tedbirlerinin tedaviden kat kat üstün bir değerde olduğunu yaşayarak öğrendik."

Ayhan, kentte Kovid-19 aşılama çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, vali yardımcıları, İl Pandemi Kurulu üyeleri, esnaf temsilcileri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden ilçe kaymakamları hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya