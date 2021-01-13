Kovid-19 psikososyal destek hattına 4 bin 95 kişi başvurdu
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Kovid-19 psikososyal destek hattına 4 bin 95 kişi başvurdu

13.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:00
Kovid-19 psikososyal destek hattına 4 bin 95 kişi başvurdu

Sakarya'da salgın döneminin başında hizmet vermeye başlayan İl Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'ndan 9 ayda 4 bin 95 kişiye hizmet verildi.

Sakarya'da salgın döneminin başında hizmet vermeye başlayan İl Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı'ndan 9 ayda 4 bin 95 kişiye hizmet verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mart 2020 tarihinden bu yana etkisini gösteren ve milyonlarca insanı etkileyen salgınla dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde, bireylerin fiziksel olduğu kadar ruhsal olarak da etkilendiğine değinilen açıklamada, "Salgın sürecinin belirsizliği, sosyal izolasyon ve beraberinde getirdiği yalnızlık hissi, yakınlarına ve kendisine bulaş kaygısı, stres yaşantısı, günlük rutinlerin değişmesi gibi sebeplerden ötürü bireyler bu süreçte psikososyal destek alma ihtiyacı hissedebiliyor. Bireylerin fiziksel sağlıkları kadar ruh sağlıklarının da korunması amacıyla Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Mart 2020 tarihinde kurulan Kovid-19 Psikososyal Destek Hattı, 9 aylık sürede 4 bin 95 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, salgın sürecinin başından itibaren yetişkin ve çocuk psikiyatristi, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci personelin hizmet verdiği hattın en yoğun başvuru sebebinin stres, kaygı ve salgın ile ilgili bilgi edinme konularında olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte kişilerin daha önce var olan psikiyatrik sorunlarında da artış olduğu gözlenirken, hattan destek alan sağlık personeliyle ilgili yapılan görüşmelerde ise en sık iş stresi ve bulaş kaygısı konularında destek ihtiyacı hissedildiği görüldü. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren destek hattına 0264 251 34 27 nolu telefon üzerinden hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında ulaşılabilirken, başvurular değerlendirilerek gerekli durumlarda kişiler psikiyatri uzmanlarına yönlendiriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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