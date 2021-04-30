Kovid-19 protokolünü ihlalden aldığı cezaya itiraz eden Lazio'nun cezası katlandı
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Kovid-19 protokolünü ihlalden aldığı cezaya itiraz eden Lazio'nun cezası katlandı

Kovid-19 protokolünü ihlalden aldığı cezaya itiraz eden Lazio'nun cezası katlandı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Temyiz Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolünü ihlalden ceza alan ve buna itiraz eden İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio ve başkanı Claudio Lotito'nun cezasını artırdı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Temyiz Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolünü ihlalden ceza alan ve buna itiraz eden İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio ve başkanı Claudio Lotito'nun cezasını artırdı.

FIGC'den yapılan açıklamada, temyiz mahkemesinin, Lazio Kulübünün, Lotito için 26 Mart'ta verilen 7 aylık hak mahrumiyeti ile kulübe verilen 150 bin avro para cezasına itirazını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, Lazio'nun itirazını reddettiği ve spor savcısının talep ettiği cezaları kısmen kabul ettiği kaydedildi. Buna göre, Lotito'ya 12 ay hak mahrumiyeti, kulübe de 200 bin avro para cezası verildiği aktarıldı.

Kulüp doktorları Ivo Pulcini ve Fabio Rodia'nın daha önce aldığı 12 ay hak mahrumiyeti cezalarının da onandığı ifade edildi.

Lazio Kulübünün avukatı Michele Gentile, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, böyle bir karar çıkmasını beklemediğini belirterek şaşkınlığını gizlemezken, gerekçeli kararı beklediklerini ve üst mahkemeye itiraz edeceklerini söyledi.

Soruşturma konusu

Laziolu oyuncular Ciro Immobile, Lucas Leiva ve kaleci Thomas Strakosha, Kovid-19 testleri pozitif çıktığı gerekçesiyle, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge'le 28 Ekim 2020'de, Rusya'nın Zenit takımıyla da 4 Kasım 2020'de yapılan maçların kadrosunda yer almamıştı.

Buna karşılık, oyuncuların, iki Avrupa kupası maçının ortasındaki tarihe denk gelen 1 Kasım 2020'deki Torino maçının kadrosunda yer alması, spor kamuoyunun dikkatini çekmişti.

FIGC, 3 Kasım 2020'de Lazio'daki Kovid-19 testlerine ilişkin soruşturma başlatmış, Serie A ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesi yapılan ve sonuçları farklı çıkan test sonuçları incelemeye alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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