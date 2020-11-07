Kovid-19 pozitif ve temaslı kişilerin listesini paylaşan öğretmene soruşturma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Kovid-19 pozitif ve temaslı kişilerin listesini paylaşan öğretmene soruşturma

07.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 07.11.2020 19:09
Kovid-19 pozitif ve temaslı kişilerin listesini paylaşan öğretmene soruşturma

Bartın'da, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinaya alınanların isim listesini paylaşan öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Bartın'da, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinaya alınanların isim listesini paylaşan öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ulus ilçesinde filyasyon ekibinde görevli öğretmen H.A, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve temaslı oldukları için karantinaya alınanların isim listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımının yorum kısmına da "Evde izolasyonda olması gerekenlerin listesidir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerine yer veren H.A, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Paylaşımın ilçe kaymakamlığı tarafından tespit edilmesinin ardından öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, gazetecilere, haberdar olur olmaz müdahale ettiklerini belirterek, "Olayı öğrenir öğrenmez paylaşımı kaldırttık ve ilgili kişi hakkında adli ve idari soruşturmayı başlattık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

İlgili Haberler

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 testi pozitif çıkan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı evinde karantinaya alındı
Kovid-19 testi pozitif çıkan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı evinde karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Mesut Yılmaz Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Emrah Demet Evgar Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Gökhan Töre Fatih Terim Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 pozitif ve temaslı kişilerin listesini paylaşan öğretmene soruşturma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 19:09:32. #1.15#
title