Kovid-19 önlemlerinin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı - NEW
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Kovid-19 önlemlerinin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı - NEW

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.

30.03.2020 03:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 03:49
Kovid-19 önlemlerinin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı - NEW

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Virüs konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz." diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'ın açıkladığı Kovid-19 önlemleri konusunda yeni bir karar aldıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Donald Trump, daha önceki "ülkeyi 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar tekrar eski haline getirmek istiyorum" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben bunu sadece bir temenni olarak söylemiştim." ifadesini kullandı.

"Zaferi kazanmadan önce galibiyet ilan etmekten daha kötü bir şey olamaz"

Trump, Kovid-19 ile mücadeleden eskisinden daha güçlü çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Ancak zaferi kazanmadan önce galibiyet ilan etmekten daha kötü bir şey olamaz." dedi.

Başkan Trump, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Antony Fauci'nin "ABD'deki ölüm rakamlarının 100 bin ila 200 bini bulabileceği" açıklamasına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir."

"Bu maskeler nereye gidiyor?"

New York'taki hastanelerde "tıbbi malzeme yokluğu" yaşanabileceği endişelerine ilişkin de Trump ilginç bir iddia ortaya attı. Trump, şöyle dedi:

"Bir anda haftalık 10-20 bin maske ihtiyacı nasıl 300 bine çıkabiliyor? New York'taki hastanelerde bir işler dönüyor. Gazeteciler olarak siz bu meseleye bir bakmalısınız. Bu maskeler nereye gidiyor? Arka kapıdan başka yerlere mi gidiyor? Bu hastanelerde stokçuluktan da kötü şeyler dönüyor olabilir."

Trump, "ABD'nin şu anda dünyada en çok Kovid-19 vakasına sahip olması"na ilişkin "Şu anda dünyada diğer bütün ülkelerden daha çok test yapıyoruz. Bu nedenle de vaka sayılarımız yüksek çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusuna bağlı mühendis birliklerinin ve acil durum yetkililerinin New York'taki Javits Center fuar alanını hastaneye çevirdiklerini belirten Trump, "Yarın Javits Center'in Kovid-19 hastanesi olarak açılışına şahitlik etmek için New York'a gitmek istedim ancak Gizli Servis buna müsade etmedi." diye konuştu.

CNN ve PBS muhabirlerine "yalan haber" tepkisi

Trump'ın basın toplantısına, sürekli yalan haberler yaptıklarını söylediği basın kuruluşları PBS ve CNN'in muhabirlerini azarlaması damga vurdu.

Donald Trump, Yamiche Alcindor'un "Daha önce bazı eyaletlerin ihtiyacından fazla talebi olduğunu söylemiştiniz." demesi üzerine böyle bir açıklamada bulunmadığını iddia etti.

Alcindor'un, hafta içinde Fox News'e yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine de Trump, Alcindor'un tehditvari konuştuğunu ve başka muhabirlerin vaktinden çaldığını söyledi.

Trump daha sonra da CNN muhabiri Jeremy Diamond'a "Senin açıklaman, sorun ve cevabın yalan. CNN yalan haberler yapıyor." diye bağırdı.

"ABD'deki gençler virüsten daha çok etkileniyor"

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Doktoru Deborah Birx de yaptığı açıklamada, sosyal mesafe koymanın fedakarlık gerektirdiğini bildiğini belirterek, "Ancak sosyal mesafenizi koruyarak, yüzlerce hayat kurtarabilirsiniz." dedi.

Birx, virüsün ABD'de 100 bin ila 200 bin kişinin canına mal olacağı tahminlerinin yanlış olmasını umduklarını dile getirerek, "ABD'de ne yazık ki genç kişiler Avrupa'daki gençlerden daha çok virüsten etkileniyor. Bu nedenle her model çok doğru olmayabiliyor." ifadesini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 124 bin 686'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 2 bin 191'e ulaştı.

Kovid-19 önlemlerinin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı - NEW

Kaynak: AA

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Kovid-19 önlemlerinin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı - NEW

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