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Kovid-19 önlemlerini ihlal eden Barcelonalı Semedo, takımdan ayrı çalışıyor

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen kuralları ihlal ederek, bir doğum günü kutlamasına katılan futbolcusu Nelson Semedo'yu takımdan ayrı çalıştırıyor.

Kovid-19 önlemlerini ihlal eden Barcelonalı Semedo, takımdan ayrı çalışıyor
11.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:59

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen kuralları ihlal ederek, bir doğum günü kutlamasına katılan futbolcusu Nelson Semedo'yu takımdan ayrı çalıştırıyor.

Kovid-19 kapsamında futbolculara getirilen, özel hayatlarında toplu etkinliklerden uzak durulması kuralına uymayan Portekizli defans oyuncusu Semedo'nun, tek başına antrenman yaptığı ortaya çıktı.

Semedo'nun geçen pazartesi günü 19 kişiyle birlikte bir restoranda yaşgünü kutlamasına katıldığı ve buradakilerin maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

İspanyol basını, Barcelona Kulübü'nün tedbir amacıyla Semedo'yu takım arkadaşlarından ayrı antrenman yaptırma kararı aldığını ve olayı büyütmeden kulüp içinde çözmeye çalıştığını yazdı.

Portekizli futbolcunun, Kovid-19 testlerinin negatif çıkmaya devam etmesi halinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Benzer bir olay 24 Mayıs'ta Sevilla takımında görülmüş, Kovid-19 önlemlerini ihlal ederek arkadaş grubuyla barbekü yaptıkları ortaya çıkan dört futbolcu, bir süre takımdan ayrı çalışmıştı.

Kaynak: AA

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