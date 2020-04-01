Kovid-19 önlemlerine tepki gösteren Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail polisine "Naziler" diye... İsrail'deki Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere tepki göstererek İsrail polisine "Naziler" diye bağırdı ve üzerlerine öksürdü.

İsrail'deki Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere tepki göstererek İsrail polisine "Naziler" diye bağırdı ve üzerlerine öksürdü.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında zorunlu nedenler dışında İsraillilere evlerinden ayrılmamaları emrini verirken, sinagoglar kapatılmış, toplu ibadetler de yasaklanmıştı.

Bu önlemlere tepki gösteren Ultra-Ortodoks Yahudiler ile talimatları uygulamaya çalışan İsrail güvenlik güçleri arasında yaşananlar, ilginç görüntülere yol açıyor.

Sosyal medyada yayınlanan ve Batı Kudüs yakınlarındaki Bet Shemesh kentinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail polisi sokağa çıkan Ultra Ortodoks Yahudileri evlerine dönmeye ikna etmeye çalışıyor.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin ise buna tepki göstererek polise "Naziler" diye bağırdıkları ve üzerlerine öksürdükleri görülüyor.

Görüntü sosyal medyada tartışmalara neden olurken, olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmadı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 5 bin 591 Kovid-19 vakası görülürken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı bölgelerdeki vaka sayısının fazla olması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA