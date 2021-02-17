Kovid-19 önlemleri kapsamında Irak'ın Necef kenti giriş çıkışlara kapatıldı

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla kent sınırlarının 4 gün boyunca tüm giriş çıkışlara kapatılma kararı alındığı belirtildi.

Necef Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasına engel olmak amacıyla Necef kentinin sınırlarının kapatıldığı bildirildi.

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Açıklamada, kentteki dini mezar ve yatırlara yapılan halk ziyaretlerinden dolayı salgının artabileceği endişesiyle 18-22 Şubat arası kente giriş çıkışların yasaklandığı ifade edildi.

Sokağa çıkma yasağının da uygulanacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların dolaşımına getirilen sınırlamayla Kovid-19'un yayılmasına engel olunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Irak hükümeti, Kovid-19 salgınında vakaların artması üzerine 13 Şubat'ta ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar vermişti. ???????Bu karar kapsamında, 2 hafta sürecek olan ve 18 Şubat'tan itibaren 20.00- 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb