Kovid-19 nedeniyle yurt dışından gelip yurtta kalan kişi, ayrılırken yediği pekmezin parasını...
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Kovid-19 nedeniyle yurt dışından gelip yurtta kalan kişi, ayrılırken yediği pekmezin parasını...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kenya'dan getirilip Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalan bir kişi, ayrılırken teşekkür notu ile odada bulup yediği pekmezin parasını bıraktı.

Kovid-19 nedeniyle yurt dışından gelip yurtta kalan kişi, ayrılırken yediği pekmezin parasını...
09.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:41

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kenya'dan getirilip Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalan bir kişi, ayrılırken teşekkür notu ile odada bulup yediği pekmezin parasını bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamında getirilenlerden bir bölümü Samsun'daki yurtlara yerleştirildi.

Karantina süresi tamamlananların evlerine gönderilmesinin ardından geriye, yurt odalarında kalanların bıraktıkları duygu dolu mektup ve notlar kaldı.

Bunlardan biri de Kenya'dan getirilip Samsun Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na yerleştirilen ve 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından memleketine dönen Yunus Oktay oldu.

Oktay, geriye teşekkür notu ile odada bulup bir miktar yediği pekmezin parasını bıraktı.

Yunus Oktay, AA muhabirine, 2 yıldır Kenya'da çalıştığını, salgın nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Türkiye'ye döndüğünde yurtta bir öğrencinin odasına yerleştirildiğini anlatan Oktay, "Boğazımda biraz ağrı vardı. Dolapta pekmezi gördüm, iyi geleceğini düşünerek biraz yedim. Yurttan ayrılırken öğrenci arkadaşımızın kendisine pekmez alması için para bırakmak istedim ama üzerimde döviz ile 2 yıl önce Kenya'ya giderken üzerimde kalan 10 lira vardı. Karantina nedeniyle dövizi bozduramadığım için 10 lira ile bir not bıraktım." dedi.

Daha sonra yurt görevlilerinin telefonla arayarak öğrencinin hakkını helal ettiğini söylediğini, bunun da kendisini duygulandırdığını dile getiren Oktay, "Benimle odasını paylaşan öğrenci arkadaşımızdan ve bize bu süreçte sahip çıkan devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Esra Sevilir de koronavirüs sürecinde memleketi Kahramanmaraş'a gittiğini, normalleşme sürecinin başlamasıyla yurttaki eşyalarını almak için geldiğinde odasında notla karşılaştığını söyledi.

Dolabında pet şişe içinde pekmez bulunduğunu belirten Sevilir, "Bırakılan notta, 'Kardeşim, pekmezinden biraz yedim. Ne olur hakkını helal et. Türk parası yanımda 10 lira var, onu bıraktım. Kendine iyi bak.' yazıyordu. Zorlu koronavirüs sürecinde odamda karantinada kalan birinin bunu düşünmesi duygulandırdı. Hiç beklemediğim bir durum. Dünyayı iyilik kurtaracak." diye konuştu.

Oktay'a hakkını helal ettiğini aktaran Sevilir, bıraktığı not içinde de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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