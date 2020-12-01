Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı

01.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:16

Son dakika gündem haberine göre Konya'da yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Selver Kuşçu Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.

Konya'da yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Selver Kuşçu Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.

Sağlık çalışanı Selver Kuşçu Ünal'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak görev yaptığı Beyhekim Devlet Hastanesinin bahçesine getirildi.

Burada düzenlenen törene, Ünal'ın yakınları ile Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyhekim Hastanesi Başhekimi Abdülcelil Kalem, Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal ve mesai arkadaşları katıldı.

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Sağlık Müdürü Mehmet Koç, törende yaptığı konuşmada, "Allah'tan Selver hemşireye rahmet diliyorum, Allah mekanını cennet eylesin. Sağlıkçılar olarak iş yükümüz ve riskimiz giderek artıyor. Vatandaşlarımızdan bu hastalığa karşı duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından iki çocuk annesi Selver Kuşçu Ünal için helallik istendi. Bu sırada hemşire Ünal'ın polis memuru eşi Metin Ünal fenalık geçirdi. Kayınvalidesinin kucağına düşen Ünal'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Ünal'ın cenazesi götürüldüğü Yazır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

13 yıllık sağlık çalışanı hemşire Selver Kuşçu Ünal, kentteki salgın hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanes'inde görev yaptığı sırada 11 Kasım'da virüse yakalanmış, 19 gün süren yaşam mücadelesini dün sabah kaybetmişti.

Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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