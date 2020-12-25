Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı
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Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı

25.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:44
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Uğur Topçu'nun cenazesi toprağa verildi.

Konya'da yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Uğur Topçu'nun cenazesi toprağa verildi.

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Topçu'nun yaklaşık iki ay önce Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan Topçu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Topçu'nun cenazesi, Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da sosyal medya hesabından, "Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Uğur Topçu'nun Kovid-19 nedeniyle genç yaşta hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar dilerim." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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