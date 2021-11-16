Kovid-19 nedeniyle vefat eden savcı anısına düzenlenen halı saha turnuvası son buldu

SAMSUN (AA) - Samsun Adliyesi ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, adalet çalışanları arasında paylaşım, sevgi, hoşgörü ve diyaloğun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen halı saha futbol turnuvası tamamlandı.

Samsun Adliyesi yerleşkesi içinde yer alan halı sahada 13 takım, Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci anısına mücadele etti.

Turnuvanın finalinde Amisos Spor'u yenen SYOK takımı, birinci oldu. Samsun Bamspor ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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