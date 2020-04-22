Kovid-19 nedeniyle vefat eden hekimin adı çalıştığı merkezde yaşatılacak Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın ismi, görevli olduğu Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın ismi, görevli olduğu Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Twitter hesabından yaptığı ve Dr. Yavuz Kalaycı'nın fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Kovid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı, çalıştığı aile sağlığı merkezimize verildi. Merhum Dr. Kalaycı, gönlümüzle birlikte ASM'de de yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin."

Memişoğlu, ayrıca Kalaycı'nın isminin verildiği İstanbul Eyüpsultan Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi'nin yeni tabelalarının görselini de paylaştı.

Kovid-19 tanısıyla gördüğü kısa süreli tedavinin ardından durumu kötüleşen ve özel bir hastaneye kaldırılan Kalaycı, 20 gün boyunca entübe kalarak yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören babasını 4 Nisan'da, annesini ise babasından birkaç gün sonra kaybeden Kalaycı, 19 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA