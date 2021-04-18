Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 78 kişi hayatını kaybetti

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tunus Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 2 bin 199 yeni vaka tespit edildi.

Ayrıca, 78 kişi daha vefat etti, bugüne kadarki vefat sayısı toplam 9 bin 717'e ulaştı.

Virüse yakalananların sayısı 283 bin 976'ye yükseldi, bunlardan 234 bin 12 kişi de iyileşti.

Kovid-19'a karşı verilen mücadele kapsamında yeni önlemler alan Tunus makamları, dün akşam yaptığı açıklamada, nisan sonuna dek ülke genelinde tüm eğitim kurumlarında faaliyetlerin askıya alındığını, gece araç trafiğinin yasaklandığını, saat 22.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ilan etmişti.

Fas'a 2020'de gelen turist sayısı yüzde 78.5 azaldı

Fas Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, Kovid-19 nedeniyle 2020'de ülkeye gelen turist sayısında yüzde 78.5 düşüş kaydedildiği belirtildi.

Ülkede turizm gelirinin milli hasılasının yüzde 7'sine karşılık geldiği ifade edilen raporda, sektörde yarım milyondan kişinin çalıştığı ve turizmin ülke döviz kaynaklarının başında geldiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes