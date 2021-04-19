Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 66, Lübnan'da 39 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 66, Lübnan'da 39 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 66, Lübnan'da 39 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 66, Lübnan'da 39 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 66, Lübnan'da 39 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 66 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1514 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 9 bin 783 kişinin öldüğü, 285 bin 490 kişinin hastalığa yakalandığı, bunlardan 234 bin 791 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 39 kişinin salgından öldüğünü, 1900 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bugüne dek Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 925'e yükseld, toplam vaka sayısı 510 bin 403'e çıktı.

Ürdün

Ürdün hükümeti, 10 Mart'tan bu yana aldığı hafta sonu (cuma günü) kapsamlı sokağa çıkma yasağına, cuma namazı için istisna getirdi.

Bakanlar Kurulunda alınan kararda, vatandaşların yürüyerek camilere gitmelerine ve bir saat içerisinde cuma namazını salgından korunma esaslarına uymak kaydıyla eda etmelerine izin verildiği belirtildi.

Ürdün makamları yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 Mart'ta ülkenin hafta sonu tatil günü olan cuma gününde kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirmişti. Ardından 28 Mart'ta alınan bir başka kararla da yasağın mayıs ortalarına yani ramazan ayını da içine alan bir süreye dek uzatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ryan Babel Fatih Terim Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 66, Lübnan'da 39 kişi hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 04:08:31. #1.16#

title