Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 48, Suudi Arabistan'da 13 kişi hayatını kaybetti
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Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 48, Suudi Arabistan'da 13 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 48, Suudi Arabistan'da 13 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 48, Suudi Arabistan'da 13 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 48, Suudi Arabistan'da 13 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 48 kişinin daha Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybettiği, 1285 kişinin de virüse yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan ölenlerin 10 bin 352'ye yükseldiği, salgına yakalananların 301 bin 627'ye çıktığı, 251 bin 191 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise açıklamasında, 13 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiğini, 958 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede bugüne dek salgın sebebiyle toplam 6 bin 913 kişinin öldüğü, toplam vakaların 413 bin 174'e yükseldiği, bunlardan 396 bin 604'ünün ise iyileştiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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