Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerlere uğurlama töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerlere uğurlama töreni düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılarak kışlalarından uğurlanan askerlere uğurlama töreni düzenledi.

31.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılarak kışlalarından uğurlanan askerlere uğurlama töreni düzenledi.

Programda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, askerleri, memleketlerine gitmek için geldikleri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde hayırlı olsun dilekleriyle karşıladı.

Terhis olan askerlere kurulan stantlarda sandviç, meyve suyu ve sudan oluşan kumanya ile maske dağıtıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli'de vatani görevini yapan Mehmetçikleri, bugün memleketlerine uğurladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla terhis olup memleketlerine giden askerler küçük bir karşılama ve uğurlama töreni düzenlediklerini ifade eden Aydınlık, "Malumunuz sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bazı iş yerleri açık değil. Bundan dolayı memleketlerine uğurladığımız askerlerimize kumanya hazırladık ve ikram ettik. Mehmetçiklerimize ve ailelerine, Büyükşehir Belediye başkanımızın selamlarını ilettik." şeklinde konuştu.

Daha sonra, Aydınlık ve diğer yetkilileri, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere binen askerleri memleketlerine uğurladı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kocaeli'de ikamet eden askerlere ulaşım desteği sağlayarak, araçlarla evlerine kadar götürdü.

Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerlere uğurlama töreni düzenlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi Haber
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Haber
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi Haber
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Mehmet Çetin Hasan Polatkan Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Seda Sayan Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Falcao Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Nasa Şehit Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerlere uğurlama töreni düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 20:53:18. #1.15#
title