Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerler memleketlerine uğurlandı
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Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerler memleketlerine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılarak kışlalarından uğurlanan askerler memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerler memleketlerine uğurlandı
31.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:26

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılarak kışlalarından uğurlanan askerler memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Çantaları dezenfekte edilen ve ateşleri ölçülen askerlerden bazıları, birliklerinden memleketlerine gitmek için Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne getirildi.

Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan askerler, seyahat belgeleriyle geldikleri terminalden koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslere binerek memleketlerine hareket etti.

Kocaeli'de ikamet eden askerlerin ise Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği otobüslerle ilçelere dağıtımı yapıldı.

"7 ay değil, 7 yıl da olsa askerlik yaparız"

Murat Erkek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 aylık askerlik görevini tamamlayarak vatani borcunu ödediğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle terhisinin 1 ay ertelendiğini belirten Erkek, "Allah Türk milletini, Türk ordusunu, Türk polisini başımızdan eksik etmesin. Gerektiği her yerde her daim her şartta yine askerlik yaparız. 7 ay değil, 7 yıl da olsa askerlik yaparız. Ordu Aybastı'ya gideceğim, inşallah aileme kavuşacağım." diye konuştu.

Murat Erkek, birliğinde koronavirüs tedbirlerinin alındığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, TSK'dan Allah razı olsun. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. 14 gün boyunca izolasyonda kaldık. Yemek yerlerimiz olsun, yatak yerlerimiz olsun gayet güzeldi. Allah bu milletten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Alsaç da Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki birliğinde askerliğini tamamladığını belirterek, "Bu süreci gayet güzel geçirdik. Oldukça heyecanlıyız, biran önce memleketlerimize gitmek istiyoruz." dedi.

Resul Kurt ise Donanma Komutanlığındaki askerlik vazifesini tamamladığını ve ailesine kavuşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Kurt, "Sevdiklerime kavuşuyorum, mutluyum, heyecanlıyım. Allah tüm askerlerimize hayırlı teskereler nasip etsin. 14 gün karantinada kaldık. Gayet güzel şartlarda bakıldık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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