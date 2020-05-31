Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerler ailelerine kavuşmak üzere yola çıktı Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılmaya başlandı, tezkerelerini alan Mehmetçik, yoğun önlemlerle kışlalarından uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen terhis işlemleri yapılmaya başlandı, tezkerelerini alan Mehmetçik, yoğun önlemlerle kışlalarından uğurlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Mayıs'ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin başlamasını planladıklarını açıklamasının ardından ülke genelinde terhis işlemlerine başlandı.

Mamak ilçesindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki 200 asker de terhis oldu.

Çantaları dezenfekte edilen ve maske takan askerler, memleketlerine gitmek için ayarlanan otobüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirildi. Ateşleri ölçülen askerler, sosyal mesafe kuralına göre koltuklara oturtuldu.

"Öğle yemekleri araçlarda yenilecek"

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Yüzbaşı Seçkin Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, terhislerin bir ay ertelendiğini, alınan tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığını söyledi.

Tüm araçların intikal öncesinde dezenfeksiyon işleminin yapıldığını belirten Yüzbaşı Tekin, şunları kaydetti:

"Yolculuk esnasında her iki kişilik koltukta bir kişi seyahat edecektir. Şoförler dahil tüm personel maske takacak ve maskeler her 3 saatte bir değiştirilecek şekilde personele teslim edilmiştir. İntikal boyunca herhangi bir mola verilmeyecek. Öğle yemekleri araçlarda yenilecektir. Alınan tüm bu tedbirler ve sağladığımız ulaşım imkanlarıyla terhis olacak erbaş ve erlerimiz, kışlalarından evlerine kadar bulaş riski gözetmeksizin ailelerine gönderilecektir. Amacımız, asil milletimizin bize emanet ettiği ve gözümüz gibi baktığımız Mehmetçikleri sağlıklı bir şekilde ailelerine göndererek hem onların hem de toplumun sağlığını korumaktır.

Aldığımız tedbirleri, en iyi şekilde uygulayan ve bu konuda bizi destekleyerek sabır ve anlayış gösteren anne ve babalara teşekkürlerimizi sunarız."

"14 gün boyunca izole kalmaları ve evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri istendi"

Tabip Yüzbaşı Zahir Kılıç da Kovid-19 tedbirleri kapsamında erbaş ve erlerin ilk ve ayrıntılı terhis muayenelerinin 14 gün öncesinde yapıldığına dikkati çekti.

Muayene sonrasında askerlerin birlik komutanlarının uygun gördüğü yerlerde gözetim altına alındığı bilgisini veren Yüzbaşı Kılıç, şunları söyledi:

"Bugün ikinci ve son muayeneleri tarafımızca tekrardan yapılarak sağlık bir şekilde terhis olmaları sağlanmıştır. Bunun yanında Kovid-19'a ilişkin evde uymaları gereken kuralları içeren karantina bilgilendirme formu kendilerine tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda Mehmetçiğimizin evlerinde 14 gün boyunca izole kalmaları ve evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri istenmiştir."

Terhis edilen askerler, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA