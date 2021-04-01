Kovid-19 nedeniyle son bir günde Irak'ta 37, Libya'da 13 kişi yaşamını yitirdi
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Kovid-19 nedeniyle son bir günde Irak'ta 37, Libya'da 13 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa - Haberler | Güncel
Kovid-19 nedeniyle son bir günde Irak'ta 37, Libya'da 13 kişi yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 37, Libya'da 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 37, Libya'da 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 15 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 536 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 360'a, vaka sayısının 856 bin 939'a yükseldiği, 764 bin 69 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1023 yeni vaka tespit edildiği, 717 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 680'e, vaka sayısının 159 bin 980'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 147 bin 882 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

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