Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte İspanya'da 166, Portekiz'de 18 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 255 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında can kaybı son 24 saatte 166 artarak toplam 72 bin 85'e, vaka sayısı 6 bin 255 artarak 3 milyon 178 bin 356'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle koordineli şekilde aldıkları önlemlerle vaka sayıları ve can kayıpları aşağı çekilmişti.

Hükümet, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamalarının, Paskalya tatilinin (27 Mart-4 Nisan) sonuna kadar ülke genelinde devam etmesi kararı almıştı.

Turizmin önemli bir geçim kaynağı olduğu Balear ve Kanarya adalarında ise serbest dolaşım kısıtlamaları, Kovid-19 testi şartıyla gevşetilecek.

Portekiz'de OHAL 31 Mart'a kadar uzatıldı

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, son 24 saatte 627 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 812 bin 575'e çıktı, 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 635'e yükseldi. Portekiz'de günlük can kayıbı son 24 saatte 18 kişi ile 22 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Mecliste bugün yapılan oylamayla 31 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli