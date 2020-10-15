Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 680 kişi öldü
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 680 kişi öldü

15.10.2020 08:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:22
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 680 kişi öldü

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 680 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 680 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 680 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 111 bin 266'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 67 bin 708 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 307 bin 97'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 383 bin 441 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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