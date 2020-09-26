Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729, Meksika'da 405 kişi öldü
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729, Meksika'da 405 kişi öldü

26.09.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:26
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729, Meksika'da 405 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729, Meksika'da 405 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729, Meksika'da 405 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1089 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bin 379'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 85 bin 362 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 903 bin 932'ye çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 849 bin 584'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek sayıda vaka ve ölümlerin kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

Brezilya

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 729 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 729 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 140 bin 537'ye, vaka sayısı da 31 bin 911 artarak 4 milyon 689 bin 613'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 964 bin 921 vaka ve 34 bin 877 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 40 bin 949 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 405 artarak 75 bin 844'e ulaştı.

Meksika'da vaka sayısı da 5 bin 401 artışla 720 bin 858'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 518 bin 204 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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