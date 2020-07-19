Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 578, Hindistan'da 543 kişi öldü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 578, Hindistan'da 543 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 578, Hindistan'da 543 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 921 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 921 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 78 bin 772'ye, vaka sayısı da 28 bin 532 artarak 2 milyon 74 bin 860'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 412 bin 27 vaka ve 19 bin 647 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 342 bin 362 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 578 artarak 38 bin 888'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 7 bin 615 artışla 338 bin 913'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 213 bin 6 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 543 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 816'ya yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 902 artarak 1 milyon 77 bin 618'e çıktı.

Ülkede, virüse rastlanan 677 bin 422 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA