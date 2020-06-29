Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 552, Meksika'da 267, Hindistan'da 380 kişi öldü
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 552, Meksika'da 267, Hindistan'da 380 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 552, Meksika'da 267, Hindistan'da 380 kişinin öldüğü bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 552, Meksika'da 267, Hindistan'da 380 kişi öldü
29.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:28

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 552, Meksika'da 267, Hindistan'da 380 kişinin öldüğü bildirildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 552 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 57 bin 622'ye, vaka sayısı da 30 bin 476 artarak 1 milyon 344 bin 143'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 271 bin 737 vaka ve 14 bin 338 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 819 kişinin ölümüne neden olan virüs, 111 bin 298 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 267 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 267 artarak 26 bin 648'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 50 artışla 216 bin 852'ye çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da salgın nedeniyle 380 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 380 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 475'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 459 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 548 bin 318'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 321 bin 774 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Manşet

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