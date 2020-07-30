Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 kişi öldü
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 kişi hayatını kaybetti.

30.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:09

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1595 kişi yaşamını yitirdi.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1595 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 90 bin 134'e, vaka sayısı da 69 bin 74 artarak 2 milyon 552 bin 265'e yükseldi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm ve vaka sayısı kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 514 bin 197 vaka ve 22 bin 389 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 787 bin 419 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da toplam can kaybı 45 bin 361'e ulaştı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 485 artarak 45 bin 361'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 5 bin 752 artışla 408 bin 449 yükseldi.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 267 bin 147 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.

Hindistan'da toplam can kaybı 34 bin 968'e yükseldi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 775 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 968'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 52 bin 123 artarak 1 milyon 583 bin 792'ye ulaştı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 20 bin 582 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 kişi öldü

Kaynak: AA

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