Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1322, Meksika'da 668, Hindistan'da 694 kişi öldü
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1322, Meksika'da 668, Hindistan'da 694 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1322, Meksika'da 668, Hindistan'da 694 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1322, Meksika'da 668, Hindistan'da 694 kişi öldü
17.07.2020 08:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 08:26

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1322, Meksika'da 668, Hindistan'da 694 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da Kovid-19 görülenlerin sayısı 2 milyonu aşarken, virüs nedeniyle son 24 saatte 1322 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1322 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 76 bin 688'e, vaka sayısı da 45 bin 403 artarak 2 milyon 12 bin 151'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 402 bin 48 vaka ve 19 bin 38 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 296 bin 328 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.?

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da can kaybı 36 bin 906'ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 668 artarak 37 bin 574'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 406 artışla 324 bin 41'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 203 bin 464 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 694 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 609'ye yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 31 bin 124 artarak 1 milyon 4 bin 883'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 636 bin 602 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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