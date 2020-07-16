Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1233, Meksika'da 579, Hindistan'da 606 kişi öldü BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1233, Meksika'da 579, Hindistan'da 606 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1233, Meksika'da 579, Hindistan'da 606 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1233 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 75 bin 366'ya, vaka sayısı da 39 bin 924 artarak 1 milyon 966 bin 748'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 393 bin 176 vaka ve 18 bin 640 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 255 bin 564 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.?

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da can kaybı 36 bin 906'ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 579 artarak 36 bin 906'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 149 artışla 317 bin 635'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 199 bin 129 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da ölenlerin sayısı 24 bin 915'e ulaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 606 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 915'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 32 bin 965 artarak 968 bin 876'ya çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 612 bin 814 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA