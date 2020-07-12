Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi öldü
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi öldü
12.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1071 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 71 bin 469'a, vaka sayısı da 39 bin 23 artarak 1 milyon 839 bin 850'ye yükseldi.?

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 366 bin 890 vaka ve 17 bin 702 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 100 bin 873 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.?

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Meksika'da can kaybı 34 bin 730'a yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 539 artarak 34 bin 730'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 94 artışla 295 bin 268'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 180 bin 532 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da ölenlerin sayısı 22 bin 674'e ulaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 551 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 674'e yükseldi.

Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 637 artarak 849 bin 553'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 534 bin 620 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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