Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü

Dünya genelinde düşüş trendine giren koronavirüs salgını, Brezilya'da ve Meksika'da kuvvetli etkisini sürdürüyor. Salgında son 24 saatte, Brezilya'da 1026; Meksika'da ise 625 kişi hayatını kaybetti.

06.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1026 artarak 35 bin 47'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 31 bin 65 artışla 646 bin 6'ya ulaştı.

BREZİLYA, EN FAZLA VAKA TESPİT EDİLEN İKİNCİ ÜLKE

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 625 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 625 artarak 13 bin 170'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakası sayısı da 4 bin 346 artışla 110 bin 26'ya ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü

Kaynak: AA

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