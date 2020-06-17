Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Bangladeş'te 43, Filipinler'de 5 kişi yaşamını yitirdi Asya ülkelerinden Bangladeş'te 43, Filipinler'de 5 kişi son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Asya ülkelerinden Bangladeş'te 43, Filipinler'de 5 kişi son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Filipinler Sağlık Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi, 457 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki ölü sayısı 1108'e, vaka sayası 27 bin 238'e yükseldi.

Bangladeş'te 4 bin 8 yeni vaka

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Başkanlığından paylaşılan bilgilere göre, son 24 saatte 43 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 8 vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 1305'e, vaka sayısı ise 98 bin 489'a çıktı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te son günlerde vaka sayıları hızla arttığı görülüyor. Ülkede geçen hafta da bir bakan Kovid-19'a yakalanmıştı.

Diğer yandan etrafındaki ülkelerde yoğun Kovid-19 vakası görülmesine rağmen Tayland'da yeni vaka görülmediği bildirildi.

Bangkok Post'taki habere göre, ülkede 23 gündür yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi.

Tayland hükümet yetkililerinden Taweesilp Visanuyothin, halka "maske takmaya devam etmeleri" tavsiyesinde bulundu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 274 bini aştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 446 bin 390 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 333 bin 428 kişi iyileşti.

Kaynak: AA