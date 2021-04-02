Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içerisinde Ürdün'de 99, Irak'ta 30 kişi öldü
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içerisinde Ürdün'de 99, Irak'ta 30 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Kovid-19 nedeniyle son 24 saat içerisinde Ürdün'de 99, Irak'ta 30 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saat içerisinde Ürdün'de 99, Irak'ta 30 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saat içerisinde Ürdün'de 99, Irak'ta 30 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 99 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 774 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 205 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 39'a, vaka sayısının da 622 bin 833'e yükseldiği, 525 bin 703 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 30 kişinin vefat ettiği, 5 bin 882 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 210 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 390'a, vaka sayısının 862 bin 821'e, iyileşenlerin sayısının da 768 bin 215'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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