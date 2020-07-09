Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 401'e, Portekiz'de 1644'e çıktı
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Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 401'e, Portekiz'de 1644'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 7 günde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 401'e, Portekiz'de 1644'e çıktı
09.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:57

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 7 günde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 396 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 5 artırarak 28 bin 401 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 10 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Castilla y Leon (4) ve Madrid (3) özerk yönetimlerinde olduğu görüldü.

Ayrıca son 24 saatte 241 artan vaka sayısının toplamda 253 bin 56'ya yükseldiği bilgisi verildi.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, mevcut durumda ülke genelinde salgının aktif olduğu 73 yer bulunduğunu ve hepsinin kontrol altında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon da son bir haftada 49 bin 210 şüpheli vaka tespit ediliğini, bunların yüzde 97'sine test yapıldığını yüzde 1,2'sinde pozitif sonuç çıktığını bildirdi.

Simon, 11 Mayıs'ta yüzde 5 olan testlerde pozitif çıkma oranının yüzde 1,3'e kadar düştüğünü, salgının bulaşmasında azalma kaydedildiğini vurguladı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1644'e çıktığını açıkladı.

Ülkede 1 Haziran'dan bu yana virüsle bağlantılı en yüksek günlük ölü sayısının verilmesi dikkati çekti.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 418 artışla toplam vaka sayısının 45 bin 277'ye çıktığı bildirildi.

Son haftalarda olduğu gibi bugün de açıklanan yeni vakaların yüzde 75'ten fazlasının başkent Lizbon ve çevresinde olduğu görüldü.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 49 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

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