Kovid-19 nedeniyle Melbourne'da sıkı yasaklar geldi
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Kovid-19 nedeniyle Melbourne'da sıkı yasaklar geldi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde dün "felaket durumu" ilan edilmesi ve eyaletin başkenti Melbourne'daki kısıtlamaların 4. seviyeye yükseltilmesinin ardından yeni yasakların açıklandığı kentte son 24 saatte 13 kişi daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle Melbourne'da sıkı yasaklar geldi
03.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:43

Avustralya'nın Victoria eyaletinde dün "felaket durumu" ilan edilmesi ve eyaletin başkenti Melbourne'daki kısıtlamaların 4. seviyeye yükseltilmesinin ardından yeni yasakların açıklandığı kentte son 24 saatte 13 kişi daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve alınan tedbirlerle ilgili bilgiler verdi.

Avustralya'da en fazla can kaybı ve yeni vaka artışının yaşandığı eyaletteki testlerin sonucuna göre 429 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirten Andrews, 60 ila 90 yaşlarında 3'ü kadın toplam 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Can kayıplarıyla eyalette virüsten ölenlerin sayısının 136'ya çıktığını hatırlatan Andrews, eyaletteki 6 bin 489 aktif vakadan 35'i yoğun bakımda olmak üzere 416'sının çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

Zorunlu hizmetler dışındaki iş yerleri kapatılacak

Başbakan Andrews, Victoria eyaleti genelinde "felaket durumu" ilan etmeleri ve eyaletin başkenti Melbourne'da yürürlükteki kısıtlamaları 4. seviyeye yükseltmelerinin ardından yeni yasaklar kapsamında bazı iş yerlerinin kapatılacağını söyledi.

Eyalette uygulanacak yeni yasak ve kısıtlamalar çerçevesinde iş yerlerini 3 kategoride ele aldıklarını dile getiren Andrews, ilk kategorideki zorunlu hizmetler verenlerin açık kalacağını, ikinci bölümdekilerin kapasitesini düşüreceğini, üçüncü kategorideki iş yerlerinin ise 6 hafta boyunca kapatılacağını duyurdu.

İlk kategoride yer alan, halkın temel ihtiyaçlarını karşıladığı süpermarketler, bakkallar, kasaplar, içki satan yerler, eczaneler, benzin istasyonları, bankalar, gazete satış yerleri, postaneler gibi yerlerin açık olacağını aktaran Andrews, ikinci bölümdeki inşaat ve et sektörünün açık kalacağını fakat daha düşük kapasitede çalışmak durumunda kalacağını belirtti.

Üçüncü kategoride değerlendirilen tüm perakende sektöründeki iş yerlerinin 5 Ağustos Çarşamba gece yarısından itibaren kapatılacağını ilan eden Başbakan Andrews, bu sektörlere maddi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Victoria'da daha fazla asker görev alacak

Halihazırda sağlık sektörünün yanı sıra çeşitli alanlarda görev yapan askeri personele ek olarak daha fazla askerin yeni açıklanan tedbirlerin uygulanmasında ve denetiminde görev alacağını dile getiren Andrews, "Bunlar kolay alınan kararlar değil." dedi.

Başbakan Andrews, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara tolerans gösterilmeyeceğini ve bu konuda verilecek cezaları yarın açıklayacağını kaydetti.

Melbourne'da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı

Yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Düğünlerin yasaklandığı ve hane başına sadece 1 kişinin evine 5 kilometre mesafede alışveriş yapabileceği 4. seviyedeki yeni kurallara göre, dışarıda egzersiz günde 1 saatle sınırlandırıldı.

Cenaze törenleri 10 kişinin katılımıyla yapılabilecek ve aileden 10 kişi cenaze töreni için Melbourne'dan ayrılabilecek. Kafe ve restoranlar paket servisine açık olacak. Çarşamba gününden itibaren tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek. İhtiyacı olan kişilere bakım hizmeti dışında ev ziyaretleri yasakladı.

NSW'de 13 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Halkın bir araya geldiği mekanlarda maske takılmasının tavsiye edildiği Yeni Güney Galler eyaletinde 13 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Newcastle kentinde çalışanlarında virüs tespit edilen üç iş yeri ve bir adliye binası dezenfekte edilmek üzere kapatılırken NSW Başbakanı Gladys Berejiklian, "Herkesin cebinde veya çantasında bir tane maske olmasını öneriyorum ve eğer takmaları gereken bir durumda olduklarını hissediyorlarsa takmalılar." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un en fazla etkilediği ikinci eyalet NSW'de 1 milyon 500 binden fazla testin sonucuna göre, virüse yakalandığı belirlenen 3 bin 797 kişiden 2 bin 989'u sağlığına kavuşurken 50 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da virüsten can kaybı 221'e çıktı

Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 18 bin 318'e, aktif vaka sayısı da 7 bin 206'ya yükseldi.

Kovid-19 tanısı konulduktan sonra 10 bin 420 Avustralyalı sağlığına kavuşurken Melbourne'da 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 221'e ulaştı.

Yeni Zelanda'da 2 kişiye daha Kovid-19 tanısı kondu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1652 kişiye yapılan testlerde, İsviçre ve ABD'den ülkeye dönen 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yeni vakalarla ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 27'ye çıktığını ve tüm vakaların otellerde karantinada tutulduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 94 gündür Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 1567 kişiden 22'si hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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