Kovid-19 nedeniyle mahsur kalan 100 binden fazla Avrupalı, ülkelerine geri dönmeyi bekliyor Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı nedenlerle yurt dışında mahsur kalan "100 binden fazla Avrupalı erkek, kadın ve çocuğun en kısa sürede (ülkelerine) geri dönmek istediğini" bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı nedenlerle yurt dışında mahsur kalan "100 binden fazla Avrupalı erkek, kadın ve çocuğun en kısa sürede (ülkelerine) geri dönmek istediğini" bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yayımladığı videoda, çok sayıda Avrupalının Kovid-19 krizi nedeniyle yurt dışında mahsur kaldığını belirtti.

Uçuşların iptal edildiğini ve sınırların kapatıldığını vurgulayan von der Leyen, "(Mahsur kalanlar) gelişmelerin ne yönde olacağını bilmiyor. Şu aşamada 100 binden fazla erkek, kadın ve çocuk en kısa sürede (ülkelerine) geri dönmek için taleplerini bildirdi." ifadesini kullandı.

AB'nin durumu yakından takip ettiğini ve Avrupa vatandaşlarını geri getirmek için Mısır, Fas, Filipinler, Tunus, Arjantin gibi ülkelerden 13 uçuş düzenlediğini aktaran von der Leyen, Peru, Maldivler, Moğolistan ve çok sayıda Afrika ülkesinden de Avrupalıları geri getirmek için hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA