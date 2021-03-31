Kovid-19 nedeniyle Lübnan'da 48, Tunus'ta 28, Kuveyt'te 10 kişi yaşamını yitirdi
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Kovid-19 nedeniyle Lübnan'da 48, Tunus'ta 28, Kuveyt'te 10 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Sağlık
Kovid-19 nedeniyle Lübnan'da 48, Tunus'ta 28, Kuveyt'te 10 kişi yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 48, Tunus'ta 28, Kuveyt'te 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 48, Tunus'ta 28, Kuveyt'te 10 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 48 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 668 kişinin virüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgın kaynaklı toplam vefat sayısının 6 bin 184'e çıktığı, vaka sayılarının 465 bin 7'ye yükseldiği, iyileşen sayısının ise 368 bin 849 olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 nedeniyle 28 kişi daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 8 bin 788'e yükseldi.

Açıklamada, 1002 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 252 bin 171'e çıktığı bunlardan 216 bin 712 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 1271 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Ülkede bugüne dek salgından 1308 kişinin vefat ettiği, 230 bin 821 kişinin hastalandığı, 215 bin 250 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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