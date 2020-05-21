Kovid-19 nedeniyle limana çekilen Roosevelt uçak gemisi denize açıldı
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Kovid-19 nedeniyle limana çekilen Roosevelt uçak gemisi denize açıldı

Mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesinin ardından ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda limana çekilen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi yeniden denize açıldı.

Kovid-19 nedeniyle limana çekilen Roosevelt uçak gemisi denize açıldı
21.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:04

Mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesinin ardından ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda limana çekilen "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi yeniden denize açıldı.

ABD ordusuna ait "Stars and Stripes" internet sitesinde yer alan habere göre, 27 Mart'tan bu yana limanda bulunan uçak gemisi 3 bin kişilik mürettebatıyla eğitim görevi için Guam'daki Deniz Üssünden batıya, Filipin Denizi'ne doğru yol çıktı.

Gemi mürettebatından 1800 kişinin ise karantinadakilere ve Kovid-19 hastalarına yadım için karada bırakıldığı kaydedildi.

Roosevelt uçak gemisi, 26 Mart'ta mürettebatı içinde Kovid-19 vakaları görülmesinin ardından limana çekilmişti. Geminin tüm personeline test yapılmış ve 1150 kişide virüs saptanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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