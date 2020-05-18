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Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan Erzurumsporlu Aykut Demir'den TFF'ye eleştiri Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altına alındığını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) böyle bir ortamda futbola ilişkin aldığı kararların düşündürücü...

Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan Erzurumsporlu Aykut Demir'den TFF'ye eleştiri Açıklaması
18.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:58

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altına alındığını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) böyle bir ortamda futbola ilişkin aldığı kararların düşündürücü olduğunu söyledi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın Kovid-19 salgını ile mücadele ettiğini, kendisinin de kurallara uyarak yaşamını sürdürmesine rağmen yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve doktorların büyük özveri ile çalıştığını ifade eden Demir, "Bu mücadelede canlarını ortaya koyan herkese teşekkürü borç bilirim. Bunca tedbir kapsamında her türlü sosyal faaliyet alanlarının durdurulduğu, camilerimizin, Kabe'nin dahi ibadete kapatıldığı bir ortamda futbol için alınan kararlar düşündürücüdür. Hayatın durduğu, insanların bu denli korktuğu bir zamanda bu şekilde açıklamalar akıl tutulmasından başka bir şey değildir." diye konuştu.

Demir, ailesi için kaygılandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Takdiri İlahi o ki ben böyle bir imtihan ile karşı karşıya kaldım ve şu an karantina altındayım. Şu an içinde bulunduğumuz mukadderat... Kendimizi bu şekilde teskin etmeye çalışsak da bu halin sorumluları ortadadır. Bu hususta en çok tedirgin olduğum nokta ailem ve çocuklarımdır. Alınan tedbirler gereği bu zaman zarfında bulunduğum şehri ve evimi hiçbir şekilde terk etmedim sadece şahsi ihtiyaçlarımı karşılamak için kısa süreliğine dışarıda bulundum. Anlaşıldığı üzere Kovid-19 sanıldığından daha sinsi ve tehlikeli."

"Ortak sevincin olmadığı maç ne ifade eder"

Salgın ortamında futbol oynamanın hiçbir şey ifade etmeyeceğini savunan Demir, şunları kaydetti:

"Bunca alınan tedbire rağmen TFF'nin almış olduğu karar cidden şaşırtıcıdır. Bakıyorum ki bizim bu durumumuzdan pek de etkilenmeyen ve hayatımızın hiçe sayılmasında umursamaz davranan kimseler var. Unutulmaması gereken şudur ki bizler bir baba birer eş birer evladız. Bizlerin hayatını hiçe saymakla yakınlarımızın da hayatlarının hiçe sayıldığı unutulmamalıdır. Bu TFF'nin kendi kararıdır diyerek önemsenmemesi de ayrı bir konudur. Birlik ve beraberlik duygularının paylaşılmayıp ortak bir sevincin olmadığı bir maç ne ifade eder. Her an hasta olabilirim psikolojisi ile ne kadar verimli sonuçlar alınabilir. Biz bu hastalığı Allah'ın izniyle bir şekilde atlatırız, atlatacağız da. Endişemiz, bulaşıcı olan bu hastalığı atlatamayacak olanlara bulaştırma riski. Başkasının vebali çok ağır Allah korusun."

Demir, kimsenin "bana bir şey olmaz" diyerek gereksiz yere sokakta gezmemesi gerektiğine işaret ederek, salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet dilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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