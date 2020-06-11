Kovid-19 nedeniyle kapatılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yeniden ziyarete açıldı
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Kovid-19 nedeniyle kapatılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yeniden ziyarete açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yeniden ziyaretçilere açıldı.

Kovid-19 nedeniyle kapatılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yeniden ziyarete açıldı
11.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yeniden ziyaretçilere açıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 356 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türünün yaşam alanı olan Kızılırmak Deltası, ziyaretçilerini bekliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Güler, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan deltanın yeniden açıldığını belirtti.

Deltanın her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer aldığına işaret eden Güler, "Nesli tehlikede olan ve nadir türleri barındırması nedeniyle Türkiye'nin 122 önemli alanından biri olarak kabul edilen alan, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından da dünya genelindeki 35 kritik bölgeden biri olarak kabul ediliyor. Delta, aynı zamanda Türkiye'de manda ve leylek popülasyonunun en yoğun yerlerden biridir." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde popülasyonu düşen leyleklerin sayısının Kızılırmak Deltası'nda arttığını, sezonda 920 çift üreme gerçekleştiğini anlatan Güler, "Bu leyleklerin yüzde 97,2'si ağaçların üstüne yuva yapıyor. Özellikle yiyecek bolluğundan dolayı deltada yüksek üreme başarısına sahipler. Burada bulunan manda popülasyonu ise bölgenin vazgeçilmez bir parçası. Manda türü açısından da en büyük popülasyona sahip olan bölgede 20 bin manda bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Güler, deltanın dünya markası haline gelmesi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yürütülen tüm çalışmalarla bölgenin doğal yapısının ve dengesinin korunmasına öncelik veriliyor. Deltadaki çalışmalarımız bir plan doğrultusunda ilerliyor. Öncelikle alanda gerekli düzenlemelerin yapılması ve ziyaretçi yönetimine yönelik altyapının tamamlanması hedeflenmiştir. Bu açıdan ziyaretçi merkezi, ürün satış birimleri, yürüyüş ve kuş gözlem alanları, bisiklet ve akülü araç alanları planlandı ve hayata geçirildi. Ziyaretçilerimizin alan içinde bisiklet, elektrikli motosiklet, akülü araçlarla dolaşımını sağlayacak, yürüyüş parkurlarının olduğu bir kurgu yapıldı. Şu anda hepsi hazır ve ziyaretçilerimizi bekliyoruz."

Güler, araç trafiğine kapatıldığı için bölgeyi ziyarete gelen vatandaşların bisikletle gezerek kuş gözlemi yapabileceğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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