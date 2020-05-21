Kovid-19 nedeniyle kapanan Yunus Emre Halk Çarşısı müşterileriyle yeniden buluştu Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşısı yeniden hizmete girdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşısı yeniden hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hizmete giren çarşının baştan aşağı dezenfekte edildiği, her noktaya el dezenfekte cihazı yerleştirildiği, ücretsiz maske dağıtımı yapıldığı ve vatandaşların ateş ölçümünün ihmal edilmediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, zor günlerden sonra hayatın normale dönüyor olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Dışkapı Yunus Emre Halk Çarşısı'nın sadece Altındağlılar için değil, tüm Ankaralılar için önemli bir alışveriş merkezi olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Çarşımız bugün kapılarını açtı. Elbette biz tedbirleri elden bırakmadık. Normal hayata geçiyor olmamız, kontrolü elden bırakmamız anlamına gelmiyor. Bu nedenle çarşımıza el dezenfekte cihazları yerleştirdik, ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Ayrıca çarşıya girişlerde ateş ölçümü de yapıyoruz. Kontrolü elden bırakmamalıyız. Kişisel hijyen tedbirlerine mutlaka uyulmalı, hem çarşı esnafı hem müşteriler hem de halkımızın sağlığı için özenli davranılmalı."

Ramazan Bayramı öncesinde açılan çarşıya vatandaşların ilgisinin yoğun olmasını beklediğini de kaydeden Balcı, çarşı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Kaynak: AA