Kovid-19 nedeniyle iftar çadırlarının kurulmadığı Kazakistan'da yemekler evlere dağıtıldı

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ramazan ayı boyunca gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelere iftar ulaştıracak.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ramazan ayı boyunca gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelere iftar ulaştıracak.

Kazakistan'da bu yıl yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle cami avlularında geleneksel iftar çadırları kurulmayınca yemekler evlere dağıtılacak.

Başkent Nur Sultan'da ramazanın ilk günü onlarca gönüllü, Hazret Sultan Camisi yemekhanesinde hazırlanarak paketlenen yemekleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Nur Sultan Baş İmamı Yerbolat Jüsip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca her gün 1500 kişiye iftarlık dağıtılacağını belirterek, "Bu yılda Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami avlularında iftar çadırlarını kuramadık. Ancak biz bu hayır ve sevap ayında yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İftarlıkların evlere dağıtılması konusunda gönüllü gençlerden yoğun ilgi olduğunu ifade eden Jüsip, "Gençlerimizin bu gibi hayırlı işlere gönüllü olarak katılmaları bizi ayrı mutlu ediyor. 30 gün boyunca onların vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize iftarlıklarımız teslim edilmiş olacak." diye konuştu.

Gönüllü Jubanış Nurgaliyev ise "Ramazan ayında böyle bir kampanyaya gönüllü olarak katılabileceğimize dair ilanı sosyal medyadan öğrendim. Eşimle hemen başvuru yaptık. Şehrin dışında yaşayan ailelerde varmış. Onlara da gideceğiz." dedi.

Tokayev'den Ramazan mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de yayımladığı tebrik mesajında, ramazan ayının tüm Müslüman ümmeti için manevi yenilenme ayı olduğunu kaydetti.

Ülkede ramazan ayında riskli bölgelerde teravih namazları kılınmayacak

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, günlük Kovid-19 vakalarında artışın sürdüğü riskli bölgede (kırmızı kategori) yer alan illerde teravih namazlarının kılınmayacağı bildirildi.

Ancak sarı ve yeşil kategoride bulunan illerde yüzde 30 doluluk oranı ve sosyal mesafe şartıyla ramazan ayında teravih namazlarına izin verildi.

???????Halihazırda ülkede virüsün yayılma hızına göre başkent Nur Sultan dahil 8 bölge kırmızı, 7 bölge sarı ve 2 bölge yeşil kategoride yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova