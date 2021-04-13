Kovid-19 nedeniyle iftar çadırlarının kurulmadığı Kazakistan'da yemekler evlere dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 nedeniyle iftar çadırlarının kurulmadığı Kazakistan'da yemekler evlere dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kovid-19 nedeniyle iftar çadırlarının kurulmadığı Kazakistan'da yemekler evlere dağıtıldı

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ramazan ayı boyunca gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelere iftar ulaştıracak.

Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı
Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ramazan ayı boyunca gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelere iftar ulaştıracak.

Kazakistan'da bu yıl yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle cami avlularında geleneksel iftar çadırları kurulmayınca yemekler evlere dağıtılacak.

Başkent Nur Sultan'da ramazanın ilk günü onlarca gönüllü, Hazret Sultan Camisi yemekhanesinde hazırlanarak paketlenen yemekleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Nur Sultan Baş İmamı Yerbolat Jüsip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca her gün 1500 kişiye iftarlık dağıtılacağını belirterek, "Bu yılda Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami avlularında iftar çadırlarını kuramadık. Ancak biz bu hayır ve sevap ayında yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İftarlıkların evlere dağıtılması konusunda gönüllü gençlerden yoğun ilgi olduğunu ifade eden Jüsip, "Gençlerimizin bu gibi hayırlı işlere gönüllü olarak katılmaları bizi ayrı mutlu ediyor. 30 gün boyunca onların vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize iftarlıklarımız teslim edilmiş olacak." diye konuştu.

Gönüllü Jubanış Nurgaliyev ise "Ramazan ayında böyle bir kampanyaya gönüllü olarak katılabileceğimize dair ilanı sosyal medyadan öğrendim. Eşimle hemen başvuru yaptık. Şehrin dışında yaşayan ailelerde varmış. Onlara da gideceğiz." dedi.

Tokayev'den Ramazan mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de yayımladığı tebrik mesajında, ramazan ayının tüm Müslüman ümmeti için manevi yenilenme ayı olduğunu kaydetti.

Ülkede ramazan ayında riskli bölgelerde teravih namazları kılınmayacak

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, günlük Kovid-19 vakalarında artışın sürdüğü riskli bölgede (kırmızı kategori) yer alan illerde teravih namazlarının kılınmayacağı bildirildi.

Ancak sarı ve yeşil kategoride bulunan illerde yüzde 30 doluluk oranı ve sosyal mesafe şartıyla ramazan ayında teravih namazlarına izin verildi.

???????Halihazırda ülkede virüsün yayılma hızına göre başkent Nur Sultan dahil 8 bölge kırmızı, 7 bölge sarı ve 2 bölge yeşil kategoride yer alıyor.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Gökhan Töre Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kovid-19 nedeniyle iftar çadırlarının kurulmadığı Kazakistan'da yemekler evlere dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:38:38. #1.16#
title