Kovid-19 nedeniyle huzurevinden çıkamayan yaşlılar için palyaçolu eğlence düzenlendi

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle huzurevinden dışarı çıkamayan yaşlılara palyaçolar eşliğinde müzikli eğlence programı düzenlendi.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaşlıların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için Kırşehir Gönüllü Palyaçolar Grubu, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi'ne gitti.

Huzurevi bahçesinde müzik eğlence programı düzenleyen palyaço grubu, Kovid-19 sürecinde dışarı çıkamayan yaşlıların güzel bir gün geçirmesine katkı yaptı.

Bazı yaşlılar balkonlarından şarkılara eşlik ederken bir kısmı da kapı önünde oyun havaları oynadı.

Kurum yetkilileri, programın sonunda yaşlılara hediye takdim etti.

Etkinliğe katılan Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ramazan Baykara, huzurevinde kalan yaşlıların yaklaşık bir yıldır devam eden Kovid-19 süreci nedeniyle dışarı çıkamadıklarını belirtti.

Program ile yaşlıların moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Baykara, koronavirüs tedbirleri alınarak onların psiko-sosyal yaşantılarına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız