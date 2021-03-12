Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

12.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:31
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Sağlıkçılar, 14 Mart Tıp Bayramı programında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı.

Sağlıkçılar, 14 Mart Tıp Bayramı programında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı.

Medicana International Ankara Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Burada konuşan Hastane Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Kovid-19 salgınının bitmesini dileyerek bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı.

Bugünün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Sarıyıldız, hem 14 Mart Tıp Bayramı hem de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılını kutladı.

Daha sonra hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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