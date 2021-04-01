Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, kabri başında anıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, vefatının birinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Taşcıoğlu'nun Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine eşi Dr. Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu, çocukları Onur, İrem ve Deniz Taşcıoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Taşcıoğlu'nun yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Anma törenine katılanlar, Taşcıoğlu'nun fotoğrafı ve fularının konulduğu kabrine çiçekler bıraktı. Törende, üzerinde Taşcıoğlu'nun isminin yazılı olduğu maske dağıtıldı.

Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edilen anma töreninde Taşcıoğlu için helallik istendi.

Törene katılan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Taşçıoğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Taşcıoğlu'na rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Türkmen, bir yılı aşkın süredir hem Türkiye'yi hem bütün dünyayı kasıp kavuran salgınla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Türkmen, bu salgının aralarından çok yakın dostları ve sevdiklerini alıp götürdüğünü dile getirerek, "Hocamız sadece ailesi, sevenleri için değil, bütün bir medeniyetimizin, bilim dünyamızın çok önemli bir kaybıdır. Ne yazık ki bu salgının aramızdan aldığı ilk sevdiklerimizden, dostlarımızdan birisidir." dedi.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çelenk gönderdi.

"Ben öyle büyük bir ağabeye sahiptim ki"

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun eşi Dr. Öğretim Üyesi Didem Akal Taşcıoğlu, duygularının çok karışık olduğunu, çok büyük özlem duyduğunu söyledi.

Eşini seven çok fazla insan olduğunu aktaran Taşcıoğlu, "Hepsi ayrı ayrı başında dua etti. Bu kadar çok sevgi ona layıktır. O çünkü hep sevgideydi, sevgide kaldı. Onun en önemli mirası bize bıraktığı o kocaman sevgi. Gerçekten onu burada hissettim. O da bizi sevgiyle selamladı." ifadelerini kullandı.

Taşcıoğlu'nun kardeşi Ahmet Taşcıoğlu da ağabeyinin kaybının çok üzücü olduğunu ancak takdir-i ilahi diyerek, acılarını içlerine gömdüklerini belirtti.

"Ben öyle büyük bir ağabeye sahiptim ki." diyen Taşcıoğlu, şunları söyledi:

"Biz onun nasıl bir insan olduğunu, ne kadar iyi bir doktor olduğunu zaten biliyorduk ama milyonların böyle öğrenmesini istememiştik. Allah yattığı yerde nurlar içinde uyutsun. Ağabeyim bizlere öyle bir gurur, onur bıraktı ki biz bunu ömür boyu başımızın üzerinde taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük