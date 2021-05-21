Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden polis memurunun oğluna burs desteği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeyeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden polis memurunun oğlu, Ereğli Kaymakamlığınca özel okula yerleştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeyeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden polis memurunun oğlu, Ereğli Kaymakamlığınca özel okula yerleştirildi.

Ereğli Kaymakamlığında düzenlenen programa, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, vefat eden polis memuru Mustafa Dönmez'in ailesi ile TED Ereğli Koleji yöneticileri katıldı.

Kaymakam Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ereğli Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polis memuru Mustafa Dönmez'in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde eşi ve çocuklarına sahip çıkacaklarını söylediğini hatırlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle ilçedeki Özel TED Koleji tarafından Emir Poyraz Dönmez'in (9) ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimin tam burslu olarak karşılanacağını belirten Çorumluoğlu, "Teşekkür ediyoruz, polis memurumuzun geride kalan ailesine sahip çıkacağız." dedi.

Çorumluoğlu tarafından TED Koleji Genel Koordinatörü Nilay Hanlıoğlu'na teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş