Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

19.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:22
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Nebi Er'in cenazesi toprağa verildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Nebi Er'in cenazesi toprağa verildi.

Çayköy Mahallesi'nde ikamet eden ve Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Kaş Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Er'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Çayköy Mezarlığı'na getirildi.

Gerekli tedbirler alınarak kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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