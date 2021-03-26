Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Hamas yöneticilerinden Ömer el-Bergusi'nin cenazesi defnedildi

İsrail cezaevlerinde hayatının yaklaşık 28 yılını geçiren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dün hayatını kaybeden Hamas yöneticilerinden Ömer el-Bergusi (67), toprağa verildi.

İsrail cezaevlerinde hayatının yaklaşık 28 yılını geçiren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dün hayatını kaybeden Hamas yöneticilerinden Ömer el-Bergusi (67), toprağa verildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde tedavi gördüğü El-İstişari Hastanesinden alınan Bergusi'nin cenazesi, kalabalık bir konvoy eşliğinde Kuber köyündeki evine getirildi.

Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olan eski tutuklu Bergusi'nin naaşı binlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından köyünde defnedildi.

Bergusi'nin cenaze töreninde Filistin ve Hamas bayrakları taşındı.

İsrail tarafından birçok kez tutuklanan ve yaklaşık 28 yıl cezaevlerinde kalan Bergusi, son olarak Mart 2020'de tutuklanmış ve ocak ayında serbest bırakılmıştı.

Bu arada salgın nedeniyle hayatını kaybeden Hamas yöneticilerinden araştırmacı yazar Adnan Ebu Tebane de Halil kentinde toprağa verildi.

Ebu Tebane de ömrünün yaklaşık 10 yılını İsrail cezaevlerinde geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar